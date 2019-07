सोशल मीडिया पर छाया #Budget2019, लोगों ने कुछ इस अंदाज में साधा विपक्ष पर निशाना

नई दिल्‍ली : वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 2.0 का पहला पूर्ण आम बजट (Budget 2019) संसद भवन में पेश कर रही हैं. वित्‍त मंत्री ने सुबह 11 बजे अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू किया. ऐसे में अब सोशल मीडिया पर भी लोगों के रिएक्शन्स आना शुरू हो गया है. प्रधानमंत्री मोदी के इस बजट में गरीबों, किसानों, मिडिल क्लास और आम आदमी को क्या मिला इस पर खूब चर्चा हो रही है. फेसबुक से लेकर ट्विटर तक सभी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर बजट 2019 की जोररदार चर्चा हो रही है.

बजट को लेकर कुछ लोग गंभीर तो कुछ हंसी-मज़ाक में मशगूल हैं. लोग एक से बढ़कर एक चुटकुले और मीम्स शेयर कर रहे हैं. वहीं लोग विपक्ष पर भी जमकर मजे ले रहे हैं. मोदी सरकार 2.0 के पहले पूर्ण आम बजट पर लोग अपने-अपने अंदाज में सोशल मीडिया पर प्रतिक्रयाएं दे रहे हैं. कुछ इस बजट को लेकर खुश हैं तो कुछ मजे ले रहे हैं. वहीं कुछ लोगों ने तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के मीम्स शेयर करने शुरू कर दिए हैं.

That moment when my friends are asking me what #NirmalaSitharaman is saying in her budget but I don't even understand what she is saying#Budget2019 pic.twitter.com/9DJWzIqSat

— Subham (@subhsays) July 5, 2019