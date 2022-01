नई द‍िल्‍ली : Budget 2022 : क्‍या आपको बजट से जुड़ी टर्म समझने में द‍िक्‍कत होती है? बजट भाषण में बताई गई चीजों को समझने के लिए आप क‍िसी और का सहारा लेते हैं? यद‍ि इन सवालों का जवाब हां है तो और अब ज्‍यादा परेशान मत होइए. जी हां, व‍ित्‍त मंत्रालय बजट की बारीक‍ियों को समझाने के लिए एक क्‍लासरुम शुरू करने जा रहा है.

बजट में बताए गए फैक्‍ट को लोग आसानी से समझ सकें, इसके ल‍िए व‍ित्‍त मंत्रालय 22 जनवरी से सोशल मीड‍िया पर एक अभियान शुरू करने जा रहा है. 'अर्थशास्‍त्री' अभियान के तहत मंत्रालय बजट में इस्‍तेमाल होने वाली टर्म को आम लोगों को समझाने का प्रयास करेगा. ये चीजें लोगों को एन‍िमेशन वीड‍ियो के जर‍िये समझाई जाएंगी.

Prof. Shastri and Student Arth are back before #EconomicSurvey 2021-22 to discuss some government policies and economic terms. Don't miss the classroom starting tomorrow @ 11am. #ArthShastri pic.twitter.com/7AU3r5hRXw

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) January 21, 2022