Indian Railways Update: वेस्‍ट एश‍िया में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रही जंग ने देश में कमर्शियल एलपीजी (LPG) की सप्‍लाई पर असर डाला है. होर्मुज स्‍ट्रेट में आवाजाही बंद होने का असर गैस के इम्पोर्ट पर पड़ रहा है. रेस्‍टोरेंट और होटल पर कमर्श‍ियल एलपीजी की सप्‍लाई बंद होने के बाद रेलवे स्टेशनों पर भी खानपान के स‍िस्‍टम पर असर पड़ सकता है. इस बीच इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है.

आईआरसीटीसी (IRCTC) की तरफ से जारी न‍िर्देश में वेस्‍ट जोन के सभी कैटर‍िंग लाइसेंसहोल्‍डर्स को LPG कमी की हालत में तैयार रहने के लि‍ए कहा गया है. फूड प्लाजा, रिफ्रेशमेंट रूम और जन आहार में यात्रियों को खाना म‍िलने में क‍िसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्‍लान तैयार करने का आदेश द‍िया गया है. जंग के कारण ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन बाध‍ित हो रही है. भारत की तरफ से बड़ी मात्रा में एलपीजी का इम्‍पोर्ट क‍िया जाता है, जो क‍ि वेस्ट एशिया से आयात की जाती है.

रेल यात्रियों को क‍िसी तरह की परेशानी न हो

जानकारों का कहना है यद‍ि हालात लंबे चले तो कमर्शियल सिलेंडर की द‍िक्‍कत गहरा सकती है. आईआरसीटीसी (IRCTC) ने इसको ध्‍यान में रखते हुए ऐसा कदम उठाया है, ज‍िससे रेल यात्रियों को क‍िसी तरह की परेशानी न हो. हालांक‍ि यह निर्देश वेस्ट जोन के लिए है, लेकिन एहत‍ियात के तौर पर देशभर में हालात पर नजर रखी जा रही है. आईआरसीटीसी (IRCTC) ने कैटर‍िंग ऑपरेटर्स से साफ कहा है क‍ि LPG की कमी होने पर माइक्रोवेव ओवन और इंडक्शन सिस्टम जैसे ऑप्‍शन पर स्विच करें. इन स‍िस्‍टम से खाना बनाना जारी रखा जा सकेगा.

रेडी-टू-ईट फूड आइटम्स का स्‍टॉक बढ़ाने का आदेश

इसके अलावा आईआरसीटीसी (IRCTC) ने रेडी-टू-ईट (RTE) फूड आइटम्स का स्‍टॉक बढ़ाने के ल‍िए भी कहा है. आदेश में कहा गया क‍ि रेडी-टू-ईट (RTE) का स्‍टॉक रखें ताकि कुक‍िंग ऑपरेशंस प्रभाव‍ित होने पर यात्र‍ियों की डिमांड पूरी हो सके. आईआरसीटीसी (IRCTC) ने सख्‍ती से इन न‍िर्देशों का पालन करने के ल‍िये कहा है ताक‍ि सर्व‍िस में क‍िसी भी तरह की कमी नहीं आए. यद‍ि किसी यूनिट में LPG बेस्‍ड कुकिंग बंद हो जाती है तो तुरंत वेस्ट जोन कंट्रोल को रिपोर्ट करें. रेलवे का पूरा फोकस यही है क‍ि ट्रेनों में बेस क‍िचन और स्टेशन कैटरिंग से यात्रियों को खाना मिलता रहे.

घरेलू एलपीजी को तवज्‍जो दी जा रही

आईआरसीटीसी (IRCTC) की तरफ से यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब देश में कमर्शियल LPG की कमी से होटल, रेस्‍टोरेंट और क्लाउड क‍िचन प्रभावित हो रही हैं. सरकार की तरफ से घरेलू एलपीजी को तवज्‍जो दी जा रही है. IRCTC ने रेल यात्रियों की सुविधा को बनाए रखने के लिए पहले से तैयारी कर ली है. यद‍ि जंग लंबी चली तो ट्रेन में गर्म खाना मिलना काफी चुनौतीपूर्ण होगा.

इस बीच सरकार की तरफ से जारी बयान में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा क‍ि देश में ईंधन की कमी नहीं है. सरकार हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है. एलपीजी और पेट्रोल की सप्‍लाई को बि‍ना क‍िसी संकट जारी रखने के ल‍िए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है. गोयल ने साफ कहा क‍ि ईंधन की बिल्कुल भी कमी नहीं है.