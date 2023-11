'लड़के जीत जाते लेकिन पनौती ने हरवा दिया..', राहुल गांधी ने किस पर कसा तंज

Rahul Gandhi On PM Modi: वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम की हार पर प्रतिक्रियाओं का दौर अब भी जारी है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ऑस्ट्रेलिया से मिली हार पर प्रतिक्रिया जाहिर की है. गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने नाम लिए बिना टीम इंडिया की हार का दोषी पीएम मोदी को ठहरा दिया. राहुल गांधी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में राहुल को यह कहते सुना जा सकता है कि 'अच्छा भला हमारे लड़के जीत जाते.. लेकिन पनौती ने हरवा दिया'.

वर्ल्ड कप में हार की कसक

वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों टीम इंडिया की करारी हार ने पूरी दुनिया को चौंका दिया. पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने एक भी मैच नहीं हारा और फाइनल मुकाबले में उसे शिकस्त मिली. भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए यह हार किसी जख्म से कम नहीं है, जिसे वे भुलाए नहीं भूल पा रहे. फाइनल में हार के बावजूद तमाम दिग्गजों ने खेल भावना से टीम इंडिया के प्रदर्शन की सराहना की है. राहुल गांधी ने भी टीम इंडिया के प्रदर्शन की सराहना की थी.

राहुल गांधी का विवादित बयान

लेकिन अब इसे ही मुद्दा बनाकर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कस दिया. राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जालौर में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "अच्छा भला हमारे लड़के वहां वर्ल्डकप जीत जाते, लेकिन वहां पर पनौती ने हरवा दिया, लेकिन टीवी वाले यह नहीं कहेंगे. यह जनता जानती है."

कर चुके हैं भारतीय टीम की तारीफ

इससे पहले रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ICC विश्व कप क्रिकेट मैच में टीम इंडिया की निराशाजनक हार के बाद, राहुल गांधी ने मेन इन ब्लू की प्रशंसा की और कहा, "जीतें या हारें, हम आपको हर तरह से प्यार करते हैं". उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "टीम इंडिया, आपने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया! जीतें या हारें - हम आपको हर तरह से प्यार करते हैं और हम अगला मैच जीतेंगे." राहुल गांधी ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जीत पर बधाई दी. उन्होंने कहा, "विश्व कप में अच्छी जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को बधाई."

Team INDIA, you played solidly well through the tournament!

Win or lose - we love you either way and we will win the next one.

Congratulations to Australia for a well deserved World Cup victory.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 19, 2023