King Cobra का फन पकड़कर नहला रहा शख्स, वह बार-बार डसने की कोशिश कर रहा लेकिन..

दरअसल, इस वीडियो को कुछ समय पहले ट्विटर पर एक शख्स ने पोस्ट किया था, जो अब जाकर वायरल हुआ है. इस वीडियो में दिख रहा है कि एक कोबरा सांप बाल्टी और जग के बगल बैठा हुआ है. इसके बाद एक शख्स आता है और उसके फन को पकड़कर उसे नहलाने लगता है. ऐसा लग रहा है कि छोटे बच्चे को नहला रहा है.

बड़ी हैरानी की बात यह भी है कि वह पानी से भाग भी नहीं रहा है और नहा रहा है. वह शख्स जग द्वारा बाल्टी में से पानी निकाल रहा है और कोबरा के ऊपर डाल रहा है. हालांकि कोबरा अपना फन फैलाकर बार-बार डसने की कोशिश कर रहा है. लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसके जहर का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है.

यह वीडियो कब का है और कहां का है, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है. लेकिन यह वायरल जरूर हो रहा है. जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोग इस पर कमेंट करने लगे. कुछ लोगों ने कहा कि इस कोबरा में जहर नहीं है. यह एक पालतू कोबरा है. वहीं कुछ अन्य यूजर भी अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए हैं.

Rare video of me and my ex bathing together #boycottadda247 pic.twitter.com/gxlalV2fK4

— Abhishek (@aeebhishek) March 23, 2023