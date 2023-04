T-Shirt में तह लगाने की ऐसी शानदार ट्रिक, 10 सेकेंड में एकदम नया दिखेगा! आप भी जान लीजिए

असल में बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला एक टी-शर्ट को फोल्ड करती हुई नजर आ रही है. इसका मतलब यह हुआ कि वह टीशर्ट में तह लगाते हुए नजर आ रही है. इस वीडियो की खास बात यह है कि महिला बहुत ही तेजी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से टीशर्ट को फोल्ड कर रही है.

आनंद महिंद्रा ने यह वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन भी कमाल का लिखा है. उन्होंने लिखा कि मैं इस तरह की छोटी चीजों से मोहित हो जाता हूं. दुनिया को नहीं बदल सकता, लेकिन यह बहुत रचनात्मक और सही दिमाग वाला है. सांसारिक कामों में समय बचाने वाली हर चीज प्रगति है.

इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. लोगों की प्रतिक्रिया को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वीडियो क्यों इतना पसंद आया है. इसका एक कारण यह है कि यह लोगों की रोजाना जीवन शैली से जुड़ा हुआ मामला है. इसलिए लोगों को पसंद आया है. यह इतनी बेहतरीन तरीके से तह करके रखा गया है कि पुराना टीशर्ट भी नया दिखने लगेगा.

I can’t resist being fascinated by this kind of seemingly trivial stuff. May not change the world, but it’s so creative & right-brained. Everything that saves time on mundane chores is progress! pic.twitter.com/tEPqXtjNsZ

— anand mahindra (@anandmahindra) April 5, 2023