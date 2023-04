Sparkle Gun: दुल्हन के मुंह पर लग गई भयंकर आग, स्टेज पर ऐसी हरकत कर बैठे दोनों..चला दी स्पार्कल गन!

उनके हाथ में स्पार्कल गन

दरअसल, इस वीडियो को कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में दिख रहा है कि दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर चढ़े हुए थे. ऐसा लग रहा था कि वरमाला का कार्यक्रम हो चुका है और फोटोशूट चल रहा है. तभी दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हुए थे और उनके हाथ में स्पार्कल गन थी. वे इस गन से आज निकाल रहे थे.

भयानक तरीके से लग गई

स्पार्कल एक ऐसी गन होती है जिसके माध्यम से शादियों और पार्टियों में धूम-धड़ाका होता है. इस गन का ट्रिगर दबाते ही इससे चमचमाती हुई आग बाहर आने लगती है और पटाखा जलने लगता है. इस शादी में भी वही हुआ. अचानक दुल्हन वाली गन से निकली आग दुल्हन के चेहरे पर पहुंच गई. ऐसा लग रहा था कि दुल्हन के चेहरे पर कुछ लिक्विड टाइप का मेकअप लगा हुआ था और उसी के माध्यम से आग भयानक तरीके से लग गई है.

'इतना भी स्टंट ठीक नहीं'

जैसे ही आग लगी दुल्हन ने तुरंत गन को सामने फेंक दिया और कराहते हुए पीछे आ गई. ऐसा करते देख सभी लोग उसके पास दौड़े और उसे आराम पहुंचाया. गनीमत इस बात की रही कि आग ने विकराल रूप नहीं लिया. वरना और भी बुरी घटना घट सकती थी इस वीडियो को वायरल होते ही लोग नाराज हो गए कि शादी में इतना भी स्टंट करना ठीक नहीं है.

Was this really needed ?

Too much is too bad pic.twitter.com/kAviHWSsLq

— Dr Durgaprasad Hegde (@DpHegde) March 30, 2023