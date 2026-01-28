शरीर के किस अंग में काला धागा बांधना शुभ? क्या हैं इसके फायदे
Padma Shree Shubham
Jan 28, 2026
शुभ परिणाम
महिलाओं को अपने बाएं और पुरुषों को अपने दाएं हाथ में काला धागा बांधना शुभ परिणाम दे सकता है.
बुरी नजर
जब आप काला धागा बांधा जाता है तो व्यक्ति को बुरी नजर नहीं लकती है.
सुरक्षा कवच
काला धागा बांधने से शरीर को नकारात्मक शक्तियां छू नहीं पाती हैं और एक सुरक्षा कवच बना रहता है.
एनर्जी
शरीर जैसे ही नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करता है वैसे ही काला धागा उस एनर्जी को अपने अंदर खींच लेती है और शरीर सुरक्षित रहता है.
शुभ परिणाम
किसी मनोकामना के साथ अगर शरीर के किसी अंग में काला धागा बांधे तो इसके शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.
रीढ़ की हड्डी
कमर में काला धागा बांधने से व्यक्ति को किसी भी तरह की रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या नहीं होती है.
शनि ग्रह कमजोर स्थिति में
जिनकी कुंडली में शनि ग्रह कमजोर स्थिति में हो उन्हें कमर में काला धागा बांधने के बारे में बताई जाती है. वैसे पहले ज्योतिषीय सलाह ले लें.
खराब होकर टूटे
धागा खुद ही खराब होकर टूटे तो ठीक है लेकिन खुद से इसे न खोलें. उतारे धागे को पीपल के पेड़ के पास रख आए. इसके बाद नया धागा बांधें.
Disclaimer
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)