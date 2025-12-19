मकर राशि के लोग कैसे होते हैं, जानें पर्सनालिटी!

व्यक्ति के जन्म के समय जब चंद्रमा मकर राशि में होता है तो व्यक्ति की राशि मकर होती है.
न्यायप्रिय
मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि हैं जिनके प्रभाव से जातक न्यायप्रिय होते हैं और ऊंची सोच और ऊंचे विचारों वाले होते हैं.
कद-काठी
मकर राशि के जातकों की कद-काठी सामान्य होती है. ये लोग गहरे रंग वाले होते हैं और अपनी बातों के पक्के होते हैं.
जिद्दी स्वभाव के लोग
ये लोग थोड़े जिद्दी होते हैं और इनका स्वभाव थोड़ा कठोर होता है. हालांकि ये जातक मेहनती और कामयाबी पाने के लिए जिद्दी होते हैं.
क्रूर स्वभाव
शनि जब शुभ स्थिति न हो तो जातक निराशावादी और क्रूर स्वभाव के भी हो सकते हैं.
जीवनसाथी से मतभेद
मकर राशि वालों का दाम्पत्य जीवन सामान्य होता है और हालांकि कई बार जीवनसाथी से मतभेद भी देखा गया है.
प्रेम जीवन
मकर राशि वालों का प्रेम जीवन समर्पण से भरा होता है, साथी के प्रति निष्ठा और स्थिरता रखते हैं.
नौकरी
मकर राशि के जातकों के लिए बिजनेस की जगह नौकरी करना अच्छा होता है.
करियर
मकर राशि के लोग ठेकेदार या खनन विभाग में हो सकते हैं. पेट्रोलियम पदार्थों के बिजनेस में अच्छे होते हैं. खेती कर सकते हैं.
