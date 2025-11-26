कैसे होते हैं बड़े होंठ वाले लोग

Padma Shree Shubham
Nov 26, 2025

मेहनती

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार बड़े होंठ वाले लोग बहुत ही मेहनती होते हैं.

ईमानदार

जिन लोगों के होंठ बड़े होते हैं वे ईमानदार होते हैं. धोखाधड़ी नहीं करते हैं.

ऊर्जा

बड़े होंठ वाले लोगों के भीतर ऊर्जा भरी होती है. किसी भी काम के लिए आलस नहीं करते है.

शक्ति

बड़े होंठ वाले लोग इच्छा शक्ति से भरपूर होते हैं. ठाने हुए काम को पूरा करके ही दम लेते हैं.

सुख

बड़े होंठ वाले लोगों को भौतिक सुख और धन की प्राप्ति होती है.

खर्चिले

बड़े होंठ वाले लोग पैसे खूब खर्च करते हैं और खूब खरीददारी करते हैं.

शौकीन

बड़े होंठ वाले लोग स्वादिष्ट भोजन खाने के शौकीन होते हैं.

आनंद

बड़े होंठ वाले लोग जीवन के एक एक पल को आनंद पूर्वक जीते हैं.

स्वास्थ्य

बड़े होंठ वाले लोगों का स्वास्थ्य ज्यादातर बार अच्छा ही होता है.

Disclaimer

Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

