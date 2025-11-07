हर रोज 7 करोड़ रुपये दान करता है ये भारतीय बिजनेसमैन, 60 देशों में चलता है कारोबार; जानें कौन है ये शख्स
Reetika Singh
Nov 07, 2025
सबसे बड़ा दानवीर
2025 में देश भर में सबसे ज्यादा दान करने वाले व्यक्ति एचसीएल फाउंडर शिव नादर बन गए हैं. हुरुन परोपकार लिस्ट 2025 के मुताबिक इस साल 2708 करोड़ रुपये का दान करके वे इस लिस्ट में टॉप पर आए हैं.
अमीरों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं शिव नादर फेमिली
80 साल के शिव नादर टेक दिग्गज फर्म HCL के फाउंडर हैं और देश के सबसे अमीरों की लिस्ट में चौथे नंबर पर. वहीं पिछले पांच सालों में शिव नादर फैमिली 4 बार इस लिस्ट में टॉप पर रही है.
2708 करोड़ रुपये का दान
इस लिस्ट में पहले नंबर में 2708 करोड़ रुपये का दान करके शिव नादर पहले नंबर पर आ गए हैं. वहीं 626 करोड़ रुपये डोनेट करके मुकेश अंबानी फैमिली दूसरे और 446 करोड़ रुपये दान करके बजाज फैमिली तीसरे नंबर पर रही.
शिव नादर की नेटवर्थ
शिव नादर की नेटवर्थ (Shiv Nadar Net Worth) की बात की जाए तो उनका नेटवर्थ 34.1 अरब डॉलर है. ये फोर्ब्स के रियल टाइम बिलेनियर्स इंडेर्क्स के मुताबिक है.
1976 में स्थापित हुई कंपनी
शिव नादर ने एचसीएल कंपनी की स्थापना 1976 में अपने पांच दोस्तों के साथ मिलकर की थी. वहीं आज के समय में ये कंपनी टेक जगत में बड़ा नाम बन चुकी है. शुरुआती समय में ये कंपनी कैलकुलेटर और माइक्रोप्रोसेसर बनाती थी.
बेटी रोशनी नादर को बनाया चेयरमैन
हालांकि 2020 में शिव नाटर ने कंपनी के चेयरमैन पद को छोड़ दिया था. उन्होंने ये पद अपनी बेटी रोशनी नादर मल्होत्रा ने दे दी.
60 देशों में फैला बिजनेस
आज के समय में HCL Tech का कारोबार दुनिया भर में फैला है. ये कंपनी 60 देशों में फैला है. वहीं इस कंपनी में 2,23,000 लोग काम कर रहे हैं.
कहां दान की गई रकम?
रिपोर्ट की माने तो, HCL फाउंडर शिव नादर ने पिछले साल की तुलना में इस साल 26% ज्यादा दान किया है और हर दिन के हिसाब से करीब 7 करोड़ रुपये दान किए गए हैं. वहीं दान किए गए ज्यादातर रकम शिव नादर फाउंडेशन द्वारा खर्च की गई हैं.