क्या आप जानते हैं भारत में सबसे पहले कब आया था इंटरनेट?
Ritika
Oct 22, 2025
आज के समय में इंटनेट हमारी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बन गया है, इसके बिना कुछ भी चीजें आसान नहीं है.
क्या आपने कभी सोचा है भारत में सबसे पहले कब आया था इंटरनेट और इसको लेकर कौन आया था? अगर नहीं जानते हैं, तो आइए आपको बताते हैं.
ऐसा कहा जाता है की सबसे पहले इंटरनेट 1986 में आया था लेकिन ये तब आम जनता के लिए नहीं बल्कि एजुकेशनल चीजों के लिए आया था.
भारत में फिर आम जनता के लिए ये 15 अगस्त 1995 को सभी के लिए खोल दिया गया था.
ऐसा भी कहा जाता है की इस इंटनेट को सरकारी कंपनी विदेश संचार निगम लिमिटेड (VSNL) ने शुरू किया था.
आज के समय में लोग इसके इस्तेमाल से कई कामों को सही तरीके से पूरा कर पाते हैं.
बच्चे से लेकर बूढों तक को इंटरनेट की आवश्यकता आजकल के समय में पड़ने लगी है.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)