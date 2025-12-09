चेकअप के समय सफेद कोट लेकिन सर्जरी के वक्त हरे या नीले कपड़े क्यों पहनते हैं डॉक्टर?
Shruti Kaul
Dec 09, 2025
ड्रेस कोड
हम सभी ने आमतौर पर डॉक्टर्स को सफेद कोट में देखा है.
हरे-नीले कपड़े
क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर हरे रंग या नीले के कपड़े ही क्यों पहनते हैं?
कारण
ऑपरेशन के समय डॉक्टरों के नीले या हरे रंग का कपड़ा पहनने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है.
तनाव
इस रंग का कपड़ा ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टरों में तनाव को कम करता है. ये रंग उनकी आंखों को सुकून देता है.
मनोदशा
इस दौरान मरीज के साथी तनाव में रहते हैं. ऐसे में डॉक्टरों को हरे-नीले रंग के कपड़े में देखकर उनकी मनोदशा स्थिर रहती है.
ड्रेस कोड में बदलाव
बता दें कि इससे पहले डॉक्टर सफेद रंग के कपड़े पहना करते थे, लेकिन फिर बाद में इस ड्रेस कोड को बदल दिया गया.
खून
दरअसल डॉक्टर को ऑपरेशन में लंबा समय गुजारना पड़ता है. इस दौरान उनकी आंखों के सामने लाल रंग का खून दिख रहा होता है.
रंग भ्रम
इस लाल खून को देखने के बाद जब डॉक्टर सफेद कपड़े पहने अपने स्टाफ को देखता है तो उसे सफेद की जगह हरा दिखाई देने लगता है.
विजुअल इल्यूशन
रंग भ्रम की इस घटना को वैज्ञानिक भाषा में 'विजुअल इल्यूशन' कहा जाता है. इसमें डॉक्टर को लगातार हरे रंग की छाया दिखने लगती है.
बदलाव का कारण
इसलिए बाद में डॉक्टरों का ड्रेस कोड सफेद से बदलकर हरा-नीला कर दिया. ताकी उनका ऑपरेशन से ध्यान ना भटके.
हरा रंग
हरे रंग को शांति का प्रतीक भी माना जाता है. कई रिसर्च के मुताबिक ये रंग डिप्रेशन को भी दूर करता है.
Disclaimer:
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.