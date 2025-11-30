टीवी इंडस्ट्री के ट्रेंडसेटर, ऐसा रहा डॉ सुभाष चंद्रा के फर्श से अर्श का सफर
Deepa Mishra
Nov 30, 2025
सुभाष चंद्रा
डॉ. सुभाष चंद्रा का जन्म 30 नवंबर, 1950 को हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर में हुआ था.
एस्सेल के चेयरमैन
सुभाष चंद्रा एक उद्यमी हैं, जो देश के सबसे बड़े टीवी चैनल समूह जी मीडिया और एस्सेल के चेयरमैन हैं.
राज्यसभा सदस्य
सुभाष चंद्रा हरियाणा से बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं.
जन्म
सुभाष चंद्रा का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था.
पिता
सुभाष चंद्रा के पिता नंदकिशोर गोयनका राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर से थे, लेकिन बाद में वो व्यापार के कारण हिसार में बस गए.
प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल
सुभाष चंद्रा ने भारत के पहले प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल 'जी टीवी' की स्थापना 2 अक्टूबर, 1992 को की थी.
ZEEL
जी टीवी के लॉन्च से पहले सुभाष चंद्रा ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) की स्थापना 15 दिसंबर, 1991 को की थी.
ICL
सुभाष चंद्रा ने IPL से पहले इंडियन क्रिकेट लीग (ICL) की स्थापना 2007 में एक निजी T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के रूप में की थी.
अवार्ड
सुभाष चंद्रा को उनके असाधारण योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं. जिनमें- एमी अवार्ड (2017), ग्लोबल इंडियन एंटरटेनमेंट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड (2004) और CIF चंचलानी ग्लोबल इंडियन अवार्ड (2016) शामिल हैं.
किताब
सुभाष चंद्रा ने अपनी आत्मकथा 'The Z Factor: My Journey as the Wrong Man at the Right Time' किताब में लिखी है, जिसमें उन्होंने संघर्ष से सफलता तक की जर्नी का वर्णन किया है.