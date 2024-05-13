ये हैं दिल्ली के टॉप 10 सरकारी स्कूल, देखें लिस्ट

1. एयर फोर्स स्कूल, सुब्रतो पार्क (The Air Force School, Subroto Park)
2. केरल स्कूल, विकासपुरी (Kerala School, Vikaspuri)
3. एनडीएमसी नवयुग स्कूल, सरोजिनी नगर (NDMC Navyug School, Sarojini Nagar)
4. बंगाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सिविल लाइन्स (Bengali Senior Secondary School, Civil Lines)
5. शासकीय सर्वोदय सह-शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, घेवरा (Government Sarvodaya Co-Educational Senior Secondary School, Ghevra)
6. इशानी गवर्नमेंट सर्वोदय गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, साकेत (Ishani Government Sarvodaya Girls Senior Secondary School, Saket)
7. अटल आदर्श विद्यालय, अंसारी नगर (Atal Adarsh Vidyalaya, Ansari Nagar)
8. गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गोकुलपुरी (Government Boys Senior Secondary School, Gokulpuri)
9. केरल एजुकेशन सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मयूर विहार (Kerala Education Society Senior Secondary School, Mayur Vihar)
10. सर्वोदय बाल विद्यालय, शास्त्री नगर (Sarvodaya Bal Vidyalaya, Shastri Nagar)