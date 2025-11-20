UPSC के इंटरव्यू में साड़ी पर पूछा गया ये सवाल, अपाला मिश्रा के इस जवाब ने उन्हें बनाया IFS अफसर

UPSC के परीक्षा में पूछा गया ये गजब का सवाल

यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा क्रैक करने के लिए रिटन परिक्षा के साथ-साथ इंटरव्यू का भी उतना भी महत्व होता है. ऐसे में हर साल कैंडिडेट्स देश-दुनिया से जुड़े सारे सवाल पढ़ लेते हैं, जो इंटरव्यू में उनसे पूछे जा सके.

देश-दुनिया से जुड़े सवाल

हालांकि यूपीएससी इंटरव्यू में देश-दुनिया से जुड़े सवालों के साथ-साथ रोजमर्रा के भी कई ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, जो लोगों का चौंका देते हैं.

साड़ी पर पूछा गया सवाल

इस खबर में हम आप से ऐसे ही एक सवाल के बारे में बताएंगे, जो कि साड़ी पर पूछा गया था. ये सवाल एक ऐसी आईएफएस अधिकारी से पूछा गया, जो यूपीएससी के इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाली कैंडिडेट्स में से एक थी.

2020 बैच की अधिकारी

2020 बैच की अधिकारी अपाला मिश्रा को इंटरव्यू में 275 में से 212 नंबर मिले थे. वहीं उनका इंटरव्यू कुल 40 मिनट तक चला था. इंटरव्यू में उनसे कई विषयों पर सवाल पूछे गए थे. हालांकि एक सवाल बहुत खास सा, जो कि उनकी साड़ी पर पूछा गया था.

साड़ी पर पूछा गया सवाल

इंटरव्यू में पैनल ने उनसे उनकी साड़ी को लेकर सवाल पूछा कि उन्होंने किस रंग की साड़ी पहनी है और उनकी साड़ी का बॉर्डर क्या दर्शाता है?

नॉर्मल जनजीवन को दर्शाता

अपाला के जवाब ने उन्हें IFS बना दिया. उन्होंने कहा कि उनकी साड़ी पर एक खास आर्टवर्क बना हुआ है, जो नॉर्मल जनजीवन को दर्शाता है.

9वां रैंक हासिल किया

आपको बता दें, अपाला ने तीसरी कोशिश में यूपीएससी का परीक्षा क्रैक किया. उन्होंने 9वां रैंक हासिल किया था. वहीं उन्होंने आईएएस या आईपीएस की जगह आईएफएस सर्विस को चुना था.

