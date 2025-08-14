बहुत कम लोग जानते होंगे 15 अगस्त से जुड़े ये 7 फैक्ट्स!
Zee News Desk
Aug 14, 2025
स्वतंत्रता दिवस के लिए 15 अगस्त की तारीख को ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने चुना था.
15 अगस्त 1947 को लाल किले पर तिरंगा नहीं फहराया गया था. तिरंगा पहली बार सार्वजनिक रूप से इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में फहराया गया था.
भारत के साथ कई देश 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं. इनमें दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, बहरीन और कांगो शामिल हैं.
15 अगस्त 1947 को आजादी के जश्न में गांधीजी शामिल नहीं थे. दरअसल, जब भारत आजाद हुआ तब वे दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे. वहां गांधी जी हिन्दु-मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे.
15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था लेकिन उस समय कोई भी राष्ट्रगान नहीं था.
पीएम मोदी 15 अगस्त 2025 को 12वीं बार लाल किले पर झंडा फहराएंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ही लाल किले से सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड दर्ज है.