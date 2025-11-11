भारत के वो 5 म्यूजियम; जहां जिंदा है अतीत की यादें
Abhinaw Tripathi
Nov 11, 2025
Best Museums: भारत का इतिहास काफी ज्यादा गौरवशाली है. देशभर में कई ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी गई जिसकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. ऐसे ही हम आपको बताने चल रहे हैं देश के उन म्यूजियम के बारे में जो भारत की गौरव गाथा कहते हैं.
अतीत की यादों को संजोने के लिए देशभर में कई म्यूजियम बनाए गए हैं जो देश की उस कहानी से रूबरू कराते हैं जो लोगों की निगाहों से ओझल हो चुकी है.
इन संग्रहालयों में ऐतिहासिक चित्र, ऐतिहासिक कहानियां और बहुत सी चीजें रहती है, जिससे लोग अनजान रहते हैं.
सबसे पहले हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय मुंबई की. यहां पर आपको दुर्लभ सिक्के, प्राचीन मूर्तियां और सजावटी कलाओं के अलग-अलग रूप देखने को मिलेंगे.
कोलकाता में स्थित विक्टोरिया मेमोरियल भी इतिहास की गौरव गाथा कहता है. यहां पर भारत के औपनिवेशिक इतिहास की झलक, पांडुलिपियां और कलाकृतियां देखने को मिलेंगी.
इसके अलावा हैदराबाद में स्थित सालार जंग संग्रहालय भी काफी फेमस है. यहां पर आपको पूर्वी प्राचीन वस्तुएं, कलाकृतियां और पूर्वी प्राचीन वस्तुएं देखने को मिल सकती है.
राजस्थान के जयपुर में स्थित सिटी पैलेस संग्रहालय भी काफी फेमस है. यह इतिहास की शाही विरासत बताता है और यहां पर शाही पांडुलिपियां, पोशाकें और शस्त्रागार भी है.
सरकारी संग्रहालय चेन्नई में आपको पुरातत्व, मुद्राशास्त्र और प्राकृतिक इतिहास के अंश मिलते हैं. यहां पर चोल काल कलाकृतियों से सजी कांस्य गैलरी भी बनी है.