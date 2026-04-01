अप्रैल में घूमने के लिए स्वर्ग से कम नहीं उत्तराखंड के ये टूरिस्ट प्लेस; ट्रैकिंग, राफ्टिंग और हरी-भरी वादियां
Pradeep Kumar Raghav
Apr 01, 2026
नैनीताल
नैनी झील में नौका विहार, नैना देवी मंदिर, सत्ताल झील, और केबल कार से स्नो व्यू पॉइंट के लिए प्रसिद्ध है. अप्रैल में यहां तापमान 15 से 25 डिग्री के बीच रहता है.
मसूरी
मसूरी को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, यहां केम्प्टी फॉल, लाल टिब्बा ट्रेकिंग ट्रैक और गन हिल से दून घाटी के नजारे अद्भुत दिखााई देते हैं.
ऋषिकेश
अगर आप एडवेंचर एक्टिविटी के शौकीन है और रिवर रॉफ्टिगं और बंजी जंपिग आदि का आनंद लेना चाहते है या फिर योग औौर ध्यान करना चाहते हैं तो आपको ऋषिकेश से बेहतर जगह नहीं मिलेगी.
औली
औली यूं तो स्कीइंग और विंटर स्पोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध हैं लेकिन अगर आप अप्रैल में भी यहां आते हैं तो निराश नहीं होंगे.हालांकि बर्फबारी तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन बर्फ जरूर देखने को मिल जाएगी.
चोपता
चोपता को उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जो ट्रेकिंग और कैंपिंग के लिए सबसे अच्छी जगह है. इन दिनों भी यहां अधिकतम तापमान 10 डिग्री से नीचे ही रहता है
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क
अप्रैल में गर्मी के कारण यहां वन्यजीव सफारी का सबसे अच्छा अनुभव मिलता है. यहां फॉन्टो जोन हाल में चालू हुआ है जिसमें तालाबों का निर्माण, प्राकृतिक ट्रैक, ट्री-हाउस और ईको-फ्रेंडली पर्यटन सुविधाएं विकसित की गईं हैं.
पिथौरागढ़ और चौकोरी
शांत वातावरण और पंचाचूली की चोटियों के मनोरम दृश्यों के लिए बेहतरीन है. यहां आप बर्फबारी देख सकते हैं.
मुक्तेश्वर
ट्रेकिंग, रॉक क्लाइम्बिंग और भालू गाड़ झरने के साथ शांतिपूर्ण छुट्टी के लिए बहुत ही अच्छी जगह है. प्रसिद्ध मुक्तेश्वर मंदिर के अलावा यहां से नंदा देवी, त्रिशूल और नंदा कोट जैसी हिमालय की ऊंची चोटियां दिखाई देती हैं.
Disclaimer
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