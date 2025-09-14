आंतों में चिपकी गंदगी को साफ करने के लिए पिएं ये 1 हेल्दी ड्रिंक, हफ्तेभर में नजर आ सकता है फर्क

Saumya Tripathi
Sep 14, 2025

खराब खान-पान और बदलती लाइफस्टाइल की वजह से शरीर में कचड़ा जमा होने लगता है.

जिसकी वजह से सुबह पेट साफ करने में दिक्कत होती है और इससे छुटकारा पाने के लिए लोग काफी कुछ करते हैं.

अगर आप भी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो ये हेल्दी ड्रिंक डाइट में शामिल कर सकते हैं.

क्या चाहिए- 1 खीरा, नींबू, अदरक, शहद, सब्जा सीड्स और बर्फ.

रात को सब्जा सीड्स को भिगोकर रख दें

फिर अगली सुबह मिक्सर में भीगे हुए सब्जा सीड्स, खीरा, अदरक डालकर पीस लें.

अब एक गिलास में बर्फ के टुकड़े और जूस डाल लें.

अब जूस में शहद और नींबू का रस डालकर इसका सेवन करें.

हफ्तेभर सुबह खाली पेट इस जूस को पीने से शरीर डिटॉक्स होगा और आंतों में चिपकी गंदगी एक झटके में बाहर आ जाएगी.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

