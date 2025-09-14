फिर अगली सुबह मिक्सर में भीगे हुए सब्जा सीड्स, खीरा, अदरक डालकर पीस लें.
अब एक गिलास में बर्फ के टुकड़े और जूस डाल लें.
अब जूस में शहद और नींबू का रस डालकर इसका सेवन करें.
हफ्तेभर सुबह खाली पेट इस जूस को पीने से शरीर डिटॉक्स होगा और आंतों में चिपकी गंदगी एक झटके में बाहर आ जाएगी.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.