थुलथुले पेट की चर्बी को कम करने के लिए आटा गूंथते समय मिला दें ये 1 सफेद चीज!
Ritika
Oct 30, 2025
आजकल लोगों को बढ़ते वजन की दिक्कतें काफी ज्यादा होने लग गई है. पेट की चर्बी को कम करने के लिए काफी कुछ करते हैं.
अगर आप भी थुलथुले पेट की चर्बी से परेशान हैं और इसको कम करना चाहते हैं,तो आपको बताते हैं आटा गूंथते समय आपको क्या मिलाना चाहिए.
अगर आप थुलथुले पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं, तो आप आटा गूंथते समय इसबगोल पाउडर को मिलाकर इसकी रोटियां बना सकते हैं.
वेट लॉस जर्नी में इसबगोल पाउडर की रोटियां आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं.
आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी और मेटाबॉलिज्म भी मजबूत होगा.
आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस रहेगा. बार-बार भूख नहीं लगेगी.
अगर आप 1 महीने तक इस आटे की रोटियों को खाते हैं, तो एनर्जेटिक महसूस होगा.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.