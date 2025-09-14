जोड़ों में जमे यूरिक एसिड को चकनाचूर कर देगी ये चीज, दर्द और सूजन से भी मिलेगी राहत
Saumya Tripathi
Sep 14, 2025
शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जोड़ों में दर्द, टखनों में सूजन और लालिमा दिखाई देती है.
यूरिक एसिड बढ़ने से किडनी फिल्टर करके निकाल देती है लेकिन जोड़ों में क्रिस्टल की तरह जमा हो जाता है.
इससे ज्वाइंट पेन, तेज दर्द और सूजन होने लगती है, यूरिक एसिड को कम करने के लिए कुछ उपाय असरदार साबित हो सकते हैं.
यूरिक एसिड के मरीज को आंवला का सेवन जरूर करना चाहिए. यह एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं.
जिससे लिवर और किडनी बेहतर तरीके से काम करता है और बढ़ा हुआ यूरिक एसिड कंट्रोल होता है.
हाई यूरिक एसिड के मरीज के लिए अलसी फायदेमंद है. आप भीगी हुई अलसी का सेवन कर सकते हैं.
अलसी में ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है जिससे जोड़ों के दर्द और सूजन कम होती है.
एप्पल साइडर विनेगर हाई यूरिक एसिड को कम करने में असरदार माना जाता है, यह शरीर को नेचुरली डिटॉक्स करता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.