वजन कम करने के लिए बेस्ट हैं ये 10 योगासन, महीनेभर में पिघलने लगेगी जिद्दी चर्बी
Saumya Tripathi
Oct 24, 2025
सूर्य नमस्कार करने से वजन घटाने में मदद मिल सकती है, यह एक कार्डियोवस्कुलर वर्कआउट है, इसे रेगुलर करने से सूर्य नाड़ी संतुलित रहती है.
कपालभाति करने से बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करने में फायदेमंद होता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिल सकती है.
वज्रासन करने से पाचन क्रिया और ब्लड सर्कुलेशन सुधार होता है.जो कि वजन घटाने में मददगार हो सकता है.
वीरभद्रासन करने से शरीर को मजबूती मिलती है, इस योग को करने से पाचन और पोषक तत्व को अब्जॉर्व करने और वेट लॉस में मददगार होता है.
पश्चिमोत्तासन करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने और शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद मिल सकती है.
सर्वांगासन करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने काफी फायदेमंद हो सकता है.
उत्तानासन करने से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है. जो कि वजन घटाने में मददगार हो सकता है.
अर्ध मत्स्येंद्रासन लिवर के लिए काफी फायदेमंद होता है. यह योगासन भी शरीर में जमे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार हो सकता है.
जानुशीर्षासन का सीधा असर किडनी पर नजर आता है. यह शरीर के अंदरूनी अंगों पर जमा चर्बी निकालने में मददगार होता है.
शलभासन लिवर और आंतों को एक्टिव करने के साथ-साथ डाइजेशन से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा दिलाने में मददगार होता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है.हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.