आंतों में जमा सारा कचरा निकालने के लिए बेस्ट हैं सुबह की ये 4 आदतें!

Ritika
Sep 01, 2025

आजकल बाहर का गलत खान-पान खाने से पेट और शरीर से जुड़ी दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ने लगती है.

आंतों में काफी सारी गंदगी जमा हो जाती है, जिससे कई सारी दिक्कतें होने लगती हैं.

आज आपको बताते हैं आंतों में जमा सारा कचरा निकालने के लिए सुबह कौन सी आदतों को अपना सकते हैं.

पेट और आंतों की सफाई करने के लिए आपको सुबह के समय गुनगुने पानी से दिन की शुरुआत करनी चाहिए.

सुबह के समय योगा को आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए.

हेल्दी नाश्ता करने से आंतों में जमी गंदगी को बाहर किया जा सकता है.फल, सब्जियों, चिया सीड्स अपनी डाइट में शामिल करें.

आपको रोजाना सुबह के समय नींबू पानी को पीना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

VIEW ALL

बरसात में फटी एड़ियों से हो गए हैं बुरी तरह परेशान, ये घरेलू उपाय दिलाएंगे आराम!

50 की उम्र में खुद को फिट रखने का ये है Shilpa Shetty के फिटनेस का राज!

56 साल की भाग्यश्री से जानें डार्क सर्कल्स और झाइयों को कम करने का जबरदस्त सीक्रेट!

पेट में चिपकी सारी गंदगी को दूर करने के लिए रोजाना बासी मुंह पी सकते हैं इन चीजों का पानी!

Read Next Story