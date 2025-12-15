डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए बेस्ट हैं ये 5 देसी नुस्खे, महंगी क्रीम की नहीं पड़ेगी जरूरत
Ritika
Dec 15, 2025
आजकल अधिकतर लड़कियां डार्क सर्कल्स से काफी ज्यादा परेशान रहती हैं.
डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए महंगी क्रीम का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन कुछ असर नहीं होता है.
आज आपको डार्क सर्कल्स को कम करने के कुछ देसी नुस्खे बताते हैं.
डार्क सर्कल्स से छुटकारा पाना के लिए आप कॉफी के पेस्ट को आंखों के काले घेरे पर लगा सकते हैं.
अगर आप डार्क सर्कल्स से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप खीरे को अपने आंखों के नीचे लगा सकते हैं.
आलू के रस को लगाने से भी डार्क सर्कल्स से छुटकारा पा सकते हैं.
एलोवेरा भी डार्क सर्कल्स को हटाने में काफी मददगार होता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.