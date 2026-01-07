सर्दियों में फटे गालों को मुलायम बनाने के लिए बेस्ट हैं ये 5 घरेलू चीजें
Ritika
Jan 07, 2026
बच्चों से लेकर बड़े सर्दियों में फटे गालों से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं.
फटे बालों से छुटकारा पाने के लिए लोग काफी कुछ करते भी हैं.
आज आपको बातते हैं, कि सर्दियों में फटे गालों को मुलायम बनाने के लिए क्या करना चाहिए?
सर्दियों में फटे गालों को मुलायम बनाने के लिए आप गालों में मलाई को लगा सकते हैं.
नारियल तेल से आपको अपने गालों की मसाज करनी चाहिए.
आपको अपने गालों को अच्छे से मॉइस्चराइजर करते रहना चाहिए.
शहद और एलोवेरा को भी आप लगा सकते हैं, गालों को आप मुलायम बना सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.