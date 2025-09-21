इन 5 लोगों को कॉपर की बोतल में पानी पीना है जहर जैसा, शरीर में लग जाएगी जंग!
Saumya Tripathi
Sep 21, 2025
कॉपर की बोतल में पानी पीना सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है.
लेकिन हर किसी के लिए कॉपर बोतल का पानी पीना सही नहीं है. कुछ लोगों को कॉपर की ज्यादा मात्रा गंभीर सेहत समस्याएं पैदा कर सकती है.
ऐसे में कुछ इन लोगों को कॉपर की बोतल से पानी पीने से बचना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
किडनी के मरीजों को कॉपर बोतल से पानी से खासतौर पर बचना चाहिए क्योंकि शरीर में कॉपर जमा होने से किडनी की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है.
विल्सन डिजीज एक जेनेटिक बीमारी है. जिसमें शरीर में कॉपर का नियमन सही तरह से नहीं पाता है और कॉपर लिवर, दिमाग और अन्य अंगों पर जमा होने लगता है.
जिन लोगों को कॉपर एलर्जी है उन्हें इससे पानी पीने से बचना चाहिए. इससे खुजली, रैशेज, स्किन इरिटेशन और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है.
गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को कॉपर के अधिक मात्रा के सेवन से बचना चाहिए क्योंकि कॉपर लेवल बढ़ना मां और बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है.
ज्यादा कॉपर के सेवन से बच्चों में कॉपर टॉक्सिसिटी की वजह बनता है जिससे उल्टी, पेट दर्द, मतली और गंभीर मामलों में लिवर डैमेज हो सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.