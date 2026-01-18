ठंड में काली या बेजान नहीं होगी स्किन! 'Glass Skin' के लिए अपनाएं ये 6 ब्यूटी हैबिट्स
Reetika Singh
Jan 18, 2026
सर्दियों में ज्यादा गर्म पानी स्किन का नेचुरल ऑयल छीन लेती है. ऐसे में हमेशा हल्का गुनगुने पानी से ही नहाना चाहिए, इससे स्किन की नमी बरकरार रहती है.
ठंड में लोशन की जगह हेवी क्रीम या ऑयल वाला मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें. ये आपकी स्किन को ड्राइनेस से बचाती है.
ठंड में लोग ज्यादा धूप में बैठते हैं, लेकिन ये सूरज की UV रेज आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है. ऐसे में घर से बाहर निकलते समय सनस्क्रीन जरूर लगाएं.
ठंड में कम प्यास लगती है, ऐसे में लोग पानी कम पीते हैं, जो स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है. ऐसे में इस मौसम में बॉडी को हाइड्रेड रहने की कोशिश किया करें.
सोने से पहले फेस वॉश करें और नाइट क्रीम या सीरम लगाएं. रात के समय हमारी स्किन खुद को रिपेयर करती है, जिससे चेहरे पर निखार आता है.
आपकी डाइट का भी स्किन पर असर पड़ता है. ऐसे में हेल्दी स्किन पाने के लिे मौसमी फल और हरी सब्जियों को डाइट में शामिल करें.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.