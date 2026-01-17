जड़ से खत्म हो जाएंगे व्हाइटहेड्स, अपनाएं ये 6 सीक्रेट स्किन केयर टिप्स
Reetika Singh
Jan 17, 2026
हमारी स्किन के पोर्स में तेल, गंदगी और डेड स्किन जमा हो जीत है, जिससे स्किन में व्हाइटहेड्स बन जाते हैं. इनसे बचने के लिए चेहरे की गहरी सफाई बहुत जरूरी है.
व्हाइटहेड्स से छुटकारा पाने के लिए दिन में दो बार चेहरा धोएं, जिससे चेहरे पर जमा अतिरिक्त तेल और धूल-मिट्टी साफ हो जाती हैं और पोर्स बंद नहीं होते.
हफ्ते में कम से कम दो बार हल्का स्क्रब जरूर करें. ये डेड स्किन सेल्स को हटाकर पोर्स को खोलने में मदद करते हैं, जिससे व्हाइटहेड्स बनने की प्रोसेस रुक जाती है.
ड्राई स्किन ज्यादा तेल पैदा करती है, जिससे व्हाइटहेड्स बढ़ते हैं. इसलिए अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए 'नॉन-कॉमेडोजेनिक' यानी ऑयल-फ्री मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करें, जो पोर्स को ब्लॉक न करें.
रात को बिना मेकअप हटाए सोना स्किन के लिए नुकसानदायक हो सकता है. मेकअप की लेयर पोर्स को बंद कर देती है, इसलिए सोने से पहले क्लींजिंग मिल्क या फेस वॉश से चेहरा साफ करें.
तला-भुना और मीठा खाने से स्किन में तेल ज्यादा बनता है. इसलिए अपनी डाइट में फल-सब्जियां शामिल करें और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना शुरू कर दें, जिससे बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर न निकलें और स्किन साफ रहे.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.