पुराने कब्ज का परमानेंट जुगाड़, बस डाइट में शामिल करें ये फल..

Reetika Singh
Dec 24, 2025

पपीता

पपीते में "पपेन" नाम का एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है. फाइबर और पानी की भरपूर पपीता, मल त्याग को काफी आसान बनाती है.

अमरूद

अमरूद डाइटरी फाइबर से भरपूर होते हैं. ऐसे में रोज एक अमरूद खाने से आंतों की सफाई होती है और पुरानी कब्ज की समस्या से भी राहत मिल सकती है.

सेब

सेब को छिलके सहित खाने से बॉडी को पेक्टिन मिलता है. यह घुलनशील फाइबर आंतों में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है और पेट को सुबह खुलकर साफ करने में मदद करता है.

अंजीर

सूखे या ताजे अंजीर में फाइबर का लेवल बहुत ज्यादा होता है. रात को पानी में भिगोकर अंजीर खाने से आंत एक्टिव होती है और कब्जी जड़ से मिलता है.

नाशपाती

नाशपाती में सोर्बिटोल होता है, जो आंतों में पानी खींचता है. इससे मल नरम होता है और बिना किसी परेशानी के शरीर से बाहर निकल जाता है.

केला

केला पोटेशियम और फाइबर का बढ़िया मेल है. यह डाइजेशन सिस्टम को संतुलित करता है और आंतों की क्षमता बढ़ाकर कब्ज की समस्या को दूर करने में सहायक है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

