सर्दियों में भी नहीं झड़ेंगे एक भी बाल! इन 6 जादुई तरीकों से पाएं मजबूती और चमक

Reetika Singh
Jan 17, 2026

सर्दियों में स्कैल्प ड्राई हो जाती है. ऐसे में हफ्ते में दो बार नारियल या बादाम के तेल को गुनगुने करके मालिश करें. ऐसा करने से जड़ों को पोषण मिलता है और बाल मजबूत होते हैं.

बहुत ज्यादा गर्म पानी बालों की नमी छीन लेते हैं और बेजान बना देते हैं. ऐसे में बालों को धोने के लिए हमेशा हल्के गुनगुने पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, इससे नेचुरल चमक बनी रहती है.

ठंड में नेचुरल हेयर मास्क का इस्तेमाल करें. ये बालों की सॉफ्टनेस वापस लाने के लिए दही, एलोवेरा या केले का घरेलू पैक लगाएं. यह बालों को गहराई से हाइड्रेट करती है.

हेयर ड्रायर या स्ट्रेटनर की गर्मी बालों को कमजोर और दोमुंहा बना देती हैं. ऐसे में कोशिश करें कि बाल नेचुरल हवा से सूखाएं और स्टाइलिंग टूल्स का इस्तेमाल कम करें.

ठंडी और ड्राई हवाएं बालों को ड्राई कर देती है. ऐसे में बाहर जाते समय बाल ढकें, स्कार्फ या टोपी पहने, जिससे आपके बाल धूल और प्रदूषण से बच सकें.

बालों को मजबूत बनाने के लिए अंडा, पनीर, नट्स और हरी सब्जियां खाएं. साथ ही प्रोटीन और ओमेगा-3 से भरपूर चीजें खाने से बाल अंदर से हेल्दी और घना बना रहता है. साथ ही दिन भर में भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए.

