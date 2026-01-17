चेहरे के जिद्दी पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स से मिलेगा छुटाकारा, इन 6 आसान स्किन केयर स्टेप्स से पाएं बेदाग निखरा
Reetika Singh
Jan 17, 2026
क्या होती हैं झाइयां और पिगमेंटेशन?
चेहरे के काले धब्बे या झाइयां मेलेनिन की मात्रा बढ़ने के होती हैं. ऐसे में समय रहते सही स्किन केयर रूटीन से आप इसे ठीक कर सकते हैं, जिससे चेहरे का निखार बना रहता है.
क्लींजिंग से करें दिन की शुरुआत
झाइयों को कम करने के लिए चेहरे की सफाई बेहद जरूरी है. ऐसे में दिन में दो बार किसी जेंटल क्लींजर से चेहरा साफ करें, जिससे गंदगी और तेल जमा न हो पाए.
सनस्क्रीन लगाना न भूलें
सूरज की हानिकारक UV किरणें झाइयों को और गहरा बना सकते हैं. चाहे आप घर के अंदर हों या बाहर, कम से कम 30 SPF वाली सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए.
विटामिन C सीरम
अपनी स्किन केयर में विटामिन C या कोजिक एसिड वाला सीरम शामिल करें. ये एंटीऑक्सीडेंट्स काले धब्बे को हल्का करके, स्किन की रंगत को एक समान करने में मदद करते हैं.
एक्सफोलिएशन है जरूरी
हफ्ते में एक या दो बार चेहरे को हल्का स्क्रब करें. ये डेड स्किन सेल्स को हटाकर नई और साफ स्किन लाने में मदद करता है, जिससे दाग-धब्बे धीरे-धीरे कम करने हैं.
सही डाइट और पानी
झाइयों को अंदर से ठीक करने से लिए सही डाइट और भरपूर पानी की जरूरत पड़ती है. ऐसे में अपनी डाइट में विटामिन E और C से भरपूर फल और सब्जियों शामिल करें, जिससे स्किन को अंदरूनी पोषण और चमक मिल सके.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.