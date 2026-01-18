ब्रेन को खोखला कर रहा है 'स्ट्रेस', दिमाग को शांत करने के लिए अपनाएं ये 6 तरीके
Reetika Singh
Jan 18, 2026
डीप ब्रीदिंग
जब भी स्ट्रेस महसूस हो, तो डीप ब्रीदिंग करें. यह तुरंत आपके नर्वस सिस्टम को 'फाइट या फ्लाइट' मोड से बाहर निकालती है और बॉडी को शांत करने में मदद करता है.
ठंडे पानी का इस्तेमाल
स्ट्रेस में अपने चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारें या ठंडे पानी से नहा लें. ऐसा करने से 'वेगस नर्व' उत्तेजित होते हैं, जिससे हार्ट रेड स्लो होता है और मानसिक शांति मिलती है.
नेचर के साथ समय बिताएं
स्ट्रेस होने पर नंगे पैर घास पर चलना या पेड़ों के बीच टहलना मदद कर सकता है. इससे नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है और स्ट्रेस दूर होती है.
अच्छी नींद
ब्रेन को रिमेयर करने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है. सोते समय बॉडी खुद को रिपेयर करता है, जिससे अलग दिन नर्वस सिस्टम बेहतर तरीके से काम कर पाता है.
मैग्नीसशियम डाइट
डाइट में मैग्नीसशियम से भरपूर चीजें, जैसे नट्स, बीज और हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से भी आपको राहत मिल सकती है.
स्ट्रेचिंग और हल्का योग
बॉडी को स्ट्रेस चरने से मसल्स में जमा स्ट्रेस रिलीज होता है. इसलिए हल्का व्यायाम एंडोर्फिन जारी करता है, जो नेचुरल तरीके से मूड बेहतर करने में मददगार है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.