90% लोग इस तरीके से मुल्तानी मिट्टी लगाकर कर रहे हैं चेहरे का सत्यानाश, जान लें इस्तेमाल करने का सही तरीका
Saumya Tripathi
Sep 05, 2025
लोग अपन स्किन केयर में मुल्तानी मिट्टी शामिल करते हैं. जो कि कई स्किन प्रॉब्लम्स को खत्म करने में मददगार होती है.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुल्तानी मिट्टी हमेशा चेहरे के लिए फायदेमंद नहीं होती है.
जी हां, अगर आप मुल्तानी मिट्टी का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इससे स्किन को नुकसान हो सकता है.
यदि आप गलत तरीके से मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाते हैं तो इससे चेहरे की स्किन का नेचुरल ऑयल पूरी तरह से निकल जाएगा.
जिससे आपकी स्किन रूखी और बेजान नजर आ सकती है. साथ ही, चेहरे पर लालामी दिखने लग सकती है.
इसलिए मुल्तानी मिट्टी को सिर्फ 80 प्रतिशत सूखने के बाद ही हटा देना चाहिए.
अगर आप इसे पूरा सुखाने के बाद इसे हटाएंगे तो इससे स्किन को रगड़ना पड़ेगा, जो की नुकसानदायक है.
वहीं, अगर आपकी स्किन ड्राई और सेंसिटिव है, तो मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक इस्तेमाल न करें.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.