छत की टंकी का पानी बार-बार हो जाता है गंदा, इस 1 चीज को डालने से हमेशा रहेगा फ्रेश
Ritika
Nov 28, 2025
छत पर रखी टंकी को साफ करना अधिकतर लोग भूल जाते हैं. आज आपको बताते हैं इसके पानी को सालों भर तक कैसे साफ कर सकते हैं.
अगर आप छत की टंकी को साफ करना चाहते हैं, तो टंकी में जामुन की लकड़ी को आप डाल सकते हैं.
टंकी में जामुन की लकड़ी को अगर आप डालते हैं, तो टंकी का पानी सालो-साल तक साफ रहता है.
जामुन की लकड़ी में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल जैसे गुण पाए जाते हैं, तो बैक्टीरिया को पानी से दूर रखते हैं.
जामुन की लकड़ी टंकी को साफ और शुद्ध रखता है. हानिकारक चीजों को काफी हद तक दूर रखता है.
ये लकड़ी पानी को साफ करने में काफी ज्यादा मददगार साबित होती है.
इसको पानी में डालने से टंकी की सफाई आपको बार-बार नहीं करनी पड़ेगी.
Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)