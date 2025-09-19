रात को सोने से पहले पी लें ये पानी, सुबह उठते ही मशीन की तरह काम करेगा पाचन तंत्र!
Shilpa
Sep 19, 2025
पाचन तंत्र
पाचन तंत्र शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा है.
स्वस्थ शरीर
स्वस्थ शरीर के लिए पाचन तंत्र का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है.
नींद की समस्या
पाचन तंत्र खराब होने पर नींद की समस्या हो सकती है. खराब पाचन तंत्र की वजह से नींद नहीं आती है जिस वजह से पूरी रात बेचैनी रहती है.
रात को सोने से पहले करें ड्रिंक का सेवन
रात को सोने से पहले आप पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं.
सौंफ और अजवाइन की चाय
रात को डिनर के बाद और सोने से पहले सौंफ और अजवाइन के पानी या चाय का सेवन कर सकते हैं.
ड्रिंक के पोषक तत्व
सौंफ और अजवाइन के पानी में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं जो कि पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है.
पेट की सूजन
अजवाइन में थाइमोल पाया जाता है जो कि पेट की गैस और सूजन की समस्या को कम कर सकता है.
गैस की समस्या
अजवाइन और सौंफ की चाय पीने से गैस की समस्या भी दूर हो सकती है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.