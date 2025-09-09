बरसात के दिनों में हो गए पतले बाल, एलोवेरा जेल के साथ लगा लें ये चीज; उग सकते हैं नए बाल
Shilpa
Sep 09, 2025
हेयर फॉल
बरसात के मौसम में हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है. हेयर फॉल की वजह से बाल पतले हो जाते हैं.
एलोवेरा जेल
हेयर केयर के लिए आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. एलोवेरा जेल बालों के लिए काफी अच्छा माना जाता है.
उग सकते हैं नए बाल
अगर आप हेयर फॉल की समस्या परेशान हैं तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. एलोवेरा जेल से नए बाल उग सकते हैं.
प्याज का रस और एलोवेरा जेल
बालों की ग्रोथ के लिए आप एलोवेरा जेल के साथ प्याज का रस और नारियल तेल को मिक्स करके लगा सकते हैं.
स्कैल्प की मालिश करें
एलोवेरा जेल में प्याज का रस और नारियल तेल मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट से स्कैल्प की मालिश करें.
जड़े हो सकती हैं मजबूत
एलोवेरा जेल के साथ नारियल तेल और प्याज का रस मिलाकर लगाने से जड़ें मजबूत हो सकती है.
बालों में चमक
इस नेचुरल पेस्ट को बालों में लगाने से बालों में शाइन देखने को मिल सकती है.
Disclaimer
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.