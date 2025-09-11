ये फूड्स कर सकते हैं आंखों की रोशनी तेज, कुछ ही दिनों में उतर सकता है चश्मा!
Shilpa
Sep 11, 2025
आंखों की रोशनी
लंबे समय तक लंबे स्क्रीन पर समय बिताने से आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है.
चश्मा
लंबा स्क्रीन टाइम और अनहेल्दी डाइट की वजह से अधिकतर लोगों के आंखों पर चश्मा लग रहा है.
डाइट
आंखों की रोशनी को कम करन के लिए आप डाइट में हेल्दी डाइट का सेवन कर सकते हैं.
गाजर
आंखों की रोशनी को तेज करन के लिए आप गाजर का सेवन कर सकते हैं. गाजर में विटामिन ए और बीटा कैरोटीन पाया जाता है.
शकरकंद
शकरकंद में विटामिन ए पाया जाता है जो कि आंखों की रोशनी को तेज करने में मदद करता है.
पालक
पालक में ल्यूटिन और जैक्सैंथिन पाया जाता है जो कि आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है.
आंवला
आंवला का सेवन करने से आंखों की रोशनी तेज होती है. सर्दियों में आंवला का जरूर सेवन करना चाहिए.
Disclaimer
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.