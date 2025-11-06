संतरा vs आंवला! विटामिन C की कमी पूरी करने के लिए किस फल को माना जाता है सबसे ज्यादा फायदेमंद और ताकतवर?
Lalit Kishor
Nov 06, 2025
संतरा खाने के फायदे
बॉडी के लिए संतरा प्रमुख फायदेमंद फलों में से एक है. इसमें कई महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स होते हैं.
आंवला खाने के फायदे
हेल्थ के लिए आंवला भी बहुत असरदार और फायदेमंद फलों में से एक माना जाता है.
विटामिन C किसमें ज्यादा?
हालांकि हेल्थ के लिए यह भी जानना जरूरी है कि सबसे ज्यादा विटामिन C आंवला और संतरे में से किसमें ज्यादा पाया जाता है?
आंवले में ज्यादा विटामिन C
बता दें कि 100 ग्राम संतरे में करीब 53.2 मिलीग्राम विटामिन C होता है. वहीं आंवले की बात करे तो 100 ग्राम आंवले में लगभग 600 से 700 मिलीग्राम विटामिन C होता है.
डायबिटीज में फायदेमंद
आंवला में मौजूद कई बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स डायबिटीज में भी असरदार माने जाते हैं.
इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद
आंवला में विटामिन C होता है, जो इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए भी मददगार है.
डाइजेशन के लिए फायदेमंद
आंवला में फाइबर भी होता है, जो डाइजेशन को मजबूत करने में मदद कर सकता है.
बालों के लिए फायदेमंद
आंवला में कई ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जो बालों की सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया, यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़े तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.