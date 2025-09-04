उम्र से पहले चेहरे पर पड़ गई हैं काली झाइयां? आलू के रस में मिलाकर लगाएं ये 1 खास चीज!
Ritika
Sep 04, 2025
खूबसूरत दिखने के लिए महिलाएं कई तरह के महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं लेकिन उससे कई तरह की स्किन से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं.
कई महिलाओं की उम्र से पहले चेहरे पर काली झाइयां पड़ने लगती हैं, जिससे खूबसूरती दब जाती है.
आलू का रस आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, इसमें आप शहद को मिलाकर भी लगा सकती हैं.
आलू के रस में शहद को मिलाकर इसका पेस्ट चेहरे पर लगाने से काली झाइयों की समस्या दूर हो जाएगी.
चेहरे के दाग धब्बे को कम करके स्किन को साफ करने में भी मददगार साबित होता है.
चेहरे के ढीलेपन से अगर आप परेशान हैं, तो भी आप इस पेस्ट को चेहरे पर लगा सकते हैं.
स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचाने और चेहरे की खोई रंगत को वापस लाने में मददगार है.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)