40 की उम्र में 25 जैसा ग्लो पाने के लिए नारियल तेल में मिलाकर लगा सकते हैं ये 1 खास चीज!

Ritika
Sep 05, 2025

हर कोई स्किन को हेल्दी, चमकदार और बेदाग रखना चाहता है लेकिन बाजार में मिलने वाले कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स चेहरे की खूबसूरती को खराब कर देते हैं.

40 की उम्र में 25 जैसा ग्लो पाने के लिए आप नारियल तेल में एलोवेरा को मिलाकर चेहरे पर लगा सकती हैं.

एलोवेरा जेल त्वचा को हाइड्रेट और नारियल तेल दाग-धब्बों को दूर करता है.

रात में इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज आपको रोजाना करनी चाहिए.

त्वचा मुलायम और चमकदार बनाने के लिए भी ये चीजें मददगार हैं.

अगर आप इन 2 चीजों को चेहरे पर लगाते हैं, तो चेहरे की सूजन व डेड स्किन सेल्स को दूर कर सकते हैं.

मुंहासे या ब्लैकहेड्स को चेहरे से हटाने के लिए भी इसको आप लगा सकते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

VIEW ALL

दांतों का पीलापन साफ करने के लिए इस तरह से इस्तेमाल करें ये 1 चीज, हीरे जैसे चमक जाएगी बत्तीसी

भीगे बादाम के छिलकों की बनाएं चटपटी चटनी, स्वाद ऐसा कि सब करेंगे-वाह!

किचन में रखी इन चीजों से बनाएं नेचुरल राइस टोनर, मिलेगा एकदम कोरियन जैसी ग्लोइंग स्किन

किचन-स्टोर रूम में चूहों ने मचाया है हाहाकार, तो फटाफट करें ये सस्ता जुगाड़!
Read Next Story