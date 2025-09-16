इन तरीकों से चेहरे पर लगाएं फिटकरी, दाग-धब्बों की परेशानी होगी छूमंतर!
Saumya Tripathi
Sep 16, 2025
औषधीय गुणों से भरपूर फिटकरी कई जगहों पर किया जाता है.
लेकिन मन में सवाल आता है कि फिटकरी का इस्तेमाल स्किन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में कैसे किया जाए...
फिटकरी में कई एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. जो स्किन से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने में असरदार साबित हो सकता है.
इसके अलावा, अगर स्किन पर एक्स्ट्रा ऑयल को हटाने और स्किन टाइटनिंग गुण भी मौजूद होते हैं.
स्किन प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने के लिए आप फिटकरी का टोनर बनाकर इसका इस्तेमाल करें.
इसे तैयार करने के लिए पानी में फिटकरी को अच्छे से उबाल लें और इसमें विटामिन ई कैप्सूल मिलाकर मिक्स कर लें.
एल्म टोनर को कॉटन में लगाकर चेहरे पर लगाएं. इससे चेहरे की रंगत में भी सुधार होगा.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.