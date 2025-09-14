रात में सोने से पहले लगाएं तुलसी पत्ती का टोनर, इन स्टेप्स से ही घर पर करें तैयार
Saumya Tripathi
Sep 14, 2025
एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर तुलसी सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है.
तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल करने से मुहांसों और स्किन प्रॉब्लम्स से राहत मिल सकती है.
तो चलिए आपको बताते हैं कि तुलसी का फेस टोनर किस तरीकों से तैयार किया जा सकता है...
क्या चाहिए- 8-10 तुलसी के पत्ते, ग्लिसरीन और गुलाब जल.
अब सबसे पहले पैन में 1 कप पानी में तुलसी के पत्ते डालकर उसे ढक दें और धीमी आंच में उबलने दें.
जब यह अच्छे से पक जाएं तो इसे छन्नी से छानकर इसे एक स्प्रे बोतल में भरकर रख दें.
फिर इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन और 3-4 इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन और 3 से 4 चम्मच गुलाब जल मिलाकर मिक्स करें.
इसे रोजाना रात में सोने से पहले फेस वॉश करके स्प्रे करें.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.