मॉनसून में इस तरीके से लगाएं बेसन फेस पैक, चेहरे पर दिखेगा गजब का ग्लो
Saumya Tripathi
Sep 06, 2025
मॉनसून में एक्ने, दाग-धब्बे नजर आने लगते हैं जिसकी वजह से चेहरे की रंगत खोने लगती है.
इन स्किन प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने के लिए तमाम समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए लोग काफी सारे घरेलू नुस्खों का सहारा लेते हैं.
जिसमें अधिकतर लोग बेसन फेस पैक लगाते हैं, तो चलिए जानते हैं मॉनसून में बेसन का पैक कैसे इस्तेमाल करना चाहिए....
बेसन का फेस पैक तैयार करने के लिए शहद, कॉफी पाउडर और गुलाब जल ले लें.
अब इन चीजों को 1 बाउल में डालकर अच्छे से मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें.
फिर इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर अच्छे-से अप्लाई करें.
और इसे 15-20 मिनट तक सूखने दें.
इसके बाद नॉर्मल पानी से मुंह धुल लें, रोजाना साबुन की जगह इस फेस पैक का इस्तेमाल करने से चेहरे की रंगत में सुधार हो सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.