बेजान स्किन को खिला-खिला बनाने के लिए चेहरे पर मलाई के साथ लगाएं ये चीज
Ritika
Feb 04, 2026
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग खुद का ध्यान रखना जैसे भूल गए हैं.
आज आपको बताते हैं अपने बेजान चेहरे को खिला-खिला कैसे रख सकते हैं.
बेजान स्किन को खिला-खिला बनाएं रखने के लिए मलाई चेहरे पर लगाना चाहिए.
मलाई के साथ बेसन को मिलाकर आप लगा सकते हैं.
अगर आप बेसन को मलाई को चेहरे पर लगाते हैं, तो ग्लोइंग स्किन बना सकते हैं.
दागा-धब्बों को भी दूर कर सकते हैं.
स्किन अगर डल हो गई है, तो भी आप इसको लगा सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें