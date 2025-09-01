हफ्तेभर तक बालों में लगाएं इस 1 खास चीज का पानी, मुलायम हो जाएंगी जुल्फें!
Ritika
Sep 01, 2025
हर महिला की चाहत होती है कि उसके बाल लंबे-घने और मजबूत बने लेकिन गलत खानपान, खराब जीवनशैली और गलत प्रोडक्ट्स के कारण गलत असर पड़ता है.
हानिकारक केमिकल्स प्रोडक्ट्स का बालों में इस्तेमाल करने से बालों को नुकसान काफी ज्यादा होता है.
अगर आप बालों को मुलायम बनाना चाहते हैं, तो हफ्तेभर तक चावल के पानी को आपको लगाना चाहिए.
डल और रूखे बालों को चमकदार बनाने के लिए भी ये पानी काफी ज्यादा मददगार है.
स्कैल्प की खुजली और डैंड्रफ की समस्या समस्या से भी जल्द राहत पा सकते हैं.
चावल का पानी बालों में लगाने से हेयर ग्रोथ में भी आपको मदद मिलती है.
अगर आप हेयर फॉल समस्या से छुटकारा पाना चाहती हैं, तो भी आप इसको बालों में लगा सकती हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.