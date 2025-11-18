मुल्तानी मिट्टी के साथ मिलाकर लगाएं ये 2 चीजें, चेहरे पर नजर आएगा गजब का नूर
Ritika
Nov 18, 2025
मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है.
आपको बताते हैं चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी के साथ आप कौन सी चीजें लगा सकती हैं.
ग्लोइंग स्किन के लिए मुल्तानी मिट्टी के साथ में आप दही को मिलाकर लगा सकती हैं.
मुल्तानी मिट्टी में दही को मिलाकर चेहरे पर लगाने से सारा एक्सेस ऑयल हट जाता है.
1 कटोरी मुल्तानी मिट्टी के साथ में एलोवेरा जेल को भी मिलाकर लगा सकते हैं.
मुल्तानी मिट्टी के साथ में एलोवेरा जेल को मिलाकर लगाने से पिंपल्स की समस्या को आप कम कर सकते हैं.
मुल्तानी मिट्टी को आप अपनी स्किन पर हफ्ते में 3 बार लगा सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.