चेहरे के सारे ओपन पोर्स की छुट्टी करने के लिए लगाएं ये 5 फेस पैक्स!
Ritika
Sep 18, 2025
अधिकतर लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं, तो अपनी स्किन केयर तक के लिए समय नहीं मिलता है.
आज आपको बताते हैं चेहरे के सारे ओपन पोर्स की छुट्टी करने के लिए कौन से फेस पैक्स को चेहरे पर लगाना चाहिए.
चेहरे के सारे ओपन पोर्स की छुट्टी करने के लिए आपको टमाटर और नींबू का फेस पैक चेहरे पर लगाना चाहिए.
अगर आप अपने चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल पैक का फेस पैक लगाते हैं, तो चेहरे के सारे ओपन पोर्स से छुटकारा मिल सकता है
बेसन-हल्दी और दही का पेस्ट बनाकर भी आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं.
एलोवेरा और हल्दी का फेस पैक आपको चेहरे पर लगाना चाहिए.
कॉफी और हल्दी का फेस पैक चेहरे पर लगाने से कई दिक्कतों को दूर कर सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.