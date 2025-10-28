सर्दियों में चेहरे पर नारियल तेल के साथ लगाएं ये चीज, बढ़ जाएगा चेहरे का नूर
Ritika
Oct 28, 2025
सर्दियों में स्किन काफी ज्यादा बेजान और डल नजर आती है, जिससे सारा ग्लो चला जाता है.
अगर आप सर्दियों में चेहरे के नूर को बढ़ाना चाहते हैं,तो नारियल तेल को स्किन पर लगाना चाहिए.
सर्दियों में स्किन का ग्लो बढ़ाने के लिए चेहरे पर नारियल तेल के साथ ग्लिसरीन को आपको लगाना चाहिए.
ड्राई स्किन की समस्या काफी हद तक कम करने में मददगार होती है.
स्किन पर दिखने वाली सूजन, एक्ने से भी आपको छुटकारा मिल सकता है.
स्किन पर होनेवाली इरिटेशन और एक्जिमा जैसी समस्याओं से भी आपको राहत मिल सकती हैं.
चेहरे के डार्क स्पॉट्स कम करके स्किन को खिला-खिला बनाता है.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)