चेहरे की झाइयों से छुटकारा पाने के लिए नारियल तेल में मिलाकर लगाएं ये 1 खास चीज
Ritika
Jan 01, 2026
चेहरे की झाइयों से आजकल अधिकतर लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं.
अगर आप भी इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको बताते हैं कैसे पा सकते हैं.
चेहरे की झाइयों से छुटकारा पाने के लिए नारियल तेल फायदेमंद होता है.
चेहरे की झाइयां और दाग-धब्बों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप नारियल तेल में हल्दी मिलाकर लगा सकते हैं.
स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए भी ये पेस्ट फायदेमंद माना जाता है.
स्किन की ड्राईनेस को दूर करके डेड स्किन को बाहर करता है.
अगर आप दिनभर खिली-खिली त्वचा पाना चाहते हैं तो नारियल तेल में हल्दी मिलाकर लगा सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.